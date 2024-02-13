Бывший капитан «Локомотива» Ведран Чорлука в интервью «СЭ» положительно отозвался о работе с экс-главным тренером железнодорожников Марко Николичем.

«Марко — топ! Он человек, который точно знает, чего хочет от команды. Бывало, что мы не выполняли его установку. Николич всегда объяснял нам, как исправить ситуацию. Мне он запомнился как хороший тренер и стратег. Слушайте, Марко погружен в футбол 24 часа в сутки! Он мог мне позвонить в 22.30 и начать разговор: «Что думаешь об этом? Может, тут так попробуем? Посмотри эту игру!» О нем, как о тренере и человеке, могу сказать только добрые слова», — сказал Чорлука «СЭ».

37-летний хорват выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. Всего за московский клуб он провел 242 матча, забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач.

Марко Николич возглавлял «Локомотив» с июня 2020 года по октябрь 2021-го. Под его руководством московская команда стала бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка страны.