«Торпедо» объявило о подписании Сергея Бородина из «Краснодара»
Защитник «Краснодара» Сергей Бородин продолжит карьеру в «Торпедо», сообщает пресс-служба московского клуба.
24-летний россиянин подписал с черно-белыми трехлетний контракт.
Во второй части сезона-2022/23 Бородин играл за израильский «Бейтар» Иерусалим. Он провел за команду 17 матчей, отметившись двумя результативными передачами.
За основную команду «Краснодара» защитник сыграл в 16 матчах, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу.
Источник: https://torpedo.ru/news/45195/
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