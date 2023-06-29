«Торпедо» объявило о подписании Сергея Бородина из «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Сергей Бородин продолжит карьеру в «Торпедо», сообщает пресс-служба московского клуба.

24-летний россиянин подписал с черно-белыми трехлетний контракт.

Во второй части сезона-2022/23 Бородин играл за израильский «Бейтар» Иерусалим. Он провел за команду 17 матчей, отметившись двумя результативными передачами.

За основную команду «Краснодара» защитник сыграл в 16 матчах, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу.