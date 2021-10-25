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Смородская — об отставке Черевченко: «Разочарована действиями руководства «Химок»

12:28
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» отставку Игоря Черевченко с поста главного тренера «Химок». О расторжении контракта с российским специалистом сообщил депутат Госдумы РФ и член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков в своем Telegram-канале.

«Очень жаль, что Игоря уволили. Продолжаю считать, что это решение неправильное. Не бывают одни победы, есть и поражения у всех. И снимать из-за этого совершенно не нужно. Разочарована действиями руководства «Химок», — сказала Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Черевченко был назначен главным тренером «Химок» 25 сентября 2020 года. Под его руководством подмосковная команда заняла 8-е место в Тинькофф РПЛ в сезоне-2020/21.

В нынешнем сезоне «Химки» с 11 очками после 12 туров занимают 14-ю позицию в турнирной таблице.

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Сергей Федоров все материалы автора

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