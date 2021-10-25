В «Химках» объяснили причины отставки Игоря Черевченко с поста главного тренера

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал отставку Игоря Черевченко с поста главного тренера подмосковных «Химок».

«Игорь Геннадьевич принял клуб в непростое время. За прошедший сезон мы показали лучший результат за все время существования. В этом году что-то не пошло, поэтому мы приняли такое решение совместно с Черевченко. Я не удивлюсь, если Игорь Геннадьевич в ближайшее время возглавит какой-то топовый клуб. Все прошло по обоюдному согласию. У Черевченко всегда был большой кредит доверия, но сейчас, видимо, пришло время идти дальше. Для нас сейчас основная задача — работа с молодыми звездами. Нам необходимо подобрать того специалиста, который будет делать из звезд профессионалов. Черевченко — большой специалист, но пришло время расставаться», — сказал Терюшков «СЭ».

Терюшков также отметил, что «Химки» формируют пул специалистов, которые могут работать с клубом.

«Мы благодарны Игорю Геннадьевичу за работу, которую он провел в клубе. Мы расстались по обоюдному решению. Сейчас мы формируем пул специалистов, которые могут работать с клубом. Основное требование — работа с молодыми дарованиями. Он должен будет развивать молодых», — добавил Терюшков.

Черевченко был назначен главным тренером «Химок» 25 сентября 2020 года. Под его руководством подмосковная команда заняла 8-е место в Тинькофф РПЛ в сезоне-2020/21.

В нынешнем сезоне «Химки» с 11 очками после 12 туров занимают 14-ю позицию в турнирной таблице.