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Александр Медведев — о победе «Зенита» над «Спартаком: «Игра показала потенциал команды»

Александр Медведев считает, что победа над «Спартаком» показала потенциал «Зенита»
12:39
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу над «Спартаком» (7:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

«Матч удался и по результату, и по содержанию игры, — приводит слова Медведева ТАСС. — Команда сыграла в красивый футбол и реализовала на поле тренерскую тактику. Хочу отметить всех игроков, и тех, кто вышел в основном составе, и тех, кто вышел на замену. Голы были на загляденье. Эта встреча показала потенциал команды, она не будет почивать на лаврах. Поздравляю всех болельщиков в Петербурге и на просторах нашей необъятной родины. Впереди сложны игры и в чемпионате, и в Лиге чемпионов с «Динамо» и «Ювентусом». Готовимся к следующим матчам».

После 12 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 26 очков и расположился на 1-м месте в турнирной таблице. «Спартак» с 17 очками идет на 7-й позиции.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12752783

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 12-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры