Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу над «Спартаком» (7:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

«Матч удался и по результату, и по содержанию игры, — приводит слова Медведева ТАСС. — Команда сыграла в красивый футбол и реализовала на поле тренерскую тактику. Хочу отметить всех игроков, и тех, кто вышел в основном составе, и тех, кто вышел на замену. Голы были на загляденье. Эта встреча показала потенциал команды, она не будет почивать на лаврах. Поздравляю всех болельщиков в Петербурге и на просторах нашей необъятной родины. Впереди сложны игры и в чемпионате, и в Лиге чемпионов с «Динамо» и «Ювентусом». Готовимся к следующим матчам».

После 12 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 26 очков и расположился на 1-м месте в турнирной таблице. «Спартак» с 17 очками идет на 7-й позиции.