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«Химки» отправили Черевченко в отставку с поста главного тренера команды

12:19
Игорь Черевченко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Черевченко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Химок». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Отмечается, что также работу в клубе завершают Валерий Климов и Игорь Семшов.

«Клуб благодарит Игоря Геннадьевича и тренерский штаб за профессиональную работу, желает удачи и больших побед в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Черевченко был назначен главным тренером «Химок» 25 сентября 2020 года. Под его руководством подмосковная команда заняла 8-е место в Тинькофф РПЛ в сезоне-2020/21.

В нынешнем сезоне «Химки» с 11 очками после 12 туров занимают 14-ю позицию в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/oktyabr/igor-cherevchenko-pokidaet-khimki/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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