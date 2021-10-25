«Химки» отправили Черевченко в отставку с поста главного тренера команды

Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Химок». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Отмечается, что также работу в клубе завершают Валерий Климов и Игорь Семшов.

«Клуб благодарит Игоря Геннадьевича и тренерский штаб за профессиональную работу, желает удачи и больших побед в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Футбольный клуб «Химки» и Игорь Черевченко расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.



? https://t.co/E5i5OfULnT pic.twitter.com/qRReiOoEff — ФК «Химки» (@fc_khimki) October 25, 2021

Черевченко был назначен главным тренером «Химок» 25 сентября 2020 года. Под его руководством подмосковная команда заняла 8-е место в Тинькофф РПЛ в сезоне-2020/21.

В нынешнем сезоне «Химки» с 11 очками после 12 туров занимают 14-ю позицию в турнирной таблице.