Музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с массовым задержанием фанатов после матча Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2).

«Пиротехнику использовать нельзя. Это же опасно. Правильно сделали, что задержали. Но тот факт, что задержали такое количество людей, это неправильно. Надо было задержать только виноватых. Такие действия со стороны полиции должны стать неким уроком для болельщиков. Такое поведение надо искоренять. Это мешает смотреть футбол нормальным людям», — сказал Лоза корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой.

Фанатов красно-синих сначала несколько часов не выпускали с трибуны, а после начали задерживать. Вероятная причина— использование пиротехники в концовке игры. Было задержано более 400 человек.