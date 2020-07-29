Смолов присоединился к сбору «Локомотива» на базе клуба

Футболисты «Локомотива» начали подготовку к новому сезону, сообщается на официальном сайте клуба.

Команда заселилась на базу в Баковке. К основному составу присоединился форвард Федор Смолов, который вернулся из аренды в «Сельте».

Также к подготовке привлечена группа молодых футболистов: вратарь Савин, защитники Сильянов и Черный, полузащитники Иосифов, Файзуллин, Миронов, Максим Мухин, Титков и Петров, а также нападающий Агеев.