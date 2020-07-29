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Смолов присоединился к сбору «Локомотива» на базе клуба

18:26
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Футболисты «Локомотива» начали подготовку к новому сезону, сообщается на официальном сайте клуба.

Команда заселилась на базу в Баковке. К основному составу присоединился форвард Федор Смолов, который вернулся из аренды в «Сельте».

Также к подготовке привлечена группа молодых футболистов: вратарь Савин, защитники Сильянов и Черный, полузащитники Иосифов, Файзуллин, Миронов, Максим Мухин, Титков и Петров, а также нападающий Агеев.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22474

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