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Смолов — о работе со Шварцем: «У нас было изначально понимание и обоюдное желание поработать друг с другом»

Нападающий «Динамо» Смолов рассказал о работе с главным тренером команды Сандро Шварцем
Иван Шитик
Корреспондент
Федор Смолов и Сандро Шварц.
Фото ФК «Динамо».

Нападающий «Динамо» Федор Смолов поделился первыми впечатлениями от работы с тренером Сандро Шварцем.

— Все новички отмечают высокую интенсивность тренировок Сандро Шварца. Уже приспособились к этому?

— Думаю, что да. В «Локомотиве» тоже работали немецкие специалисты, которые были заточены на прессинг. Поэтому там также возросла интенсивность на тренировках. Меня больше приятно удивляет качество исполнительского мастерства игроков нашей команды. То, как ребята выходят из сложных ситуаций, меня очень порадовало, — цитирует Смолова сайт бело-голубых.

— Сандро в комментарии о вашем подписании отметил вашу интеллигентность. А какое качество Шварца сразу бросилось вам в глаза?

— Пожалуй, страсть, с которой он относится к своей работе. Видно, насколько он увлечен футболом и что для него не бывает мелочей. Он действительно хочет донести до нас свое видение футбола, чтобы мы прогрессировали и все вместе добивались результата.

— Сандро любит проводить индивидуальные беседы с футболистами. О чем он с вами уже успел поговорить?

— Мы несколько раз беседовали в основном по поводу каких-то футбольных моментов, тактических и так далее. Во время отпуска мы разговаривали достаточно долго и с Сандро, и с Желько Бувачем. Так что все моменты, которые нужно было проговорить, мы обсудили еще тогда. В принципе у нас было изначально понимание и обоюдное желание поработать друг с другом. Так что я очень рад, что все так сложилось и я вернулся в «Динамо».

Источник: https://fcdm.ru/news/fyodor-smolov-est-oshhushhenie-cto-vernulsya-domoi
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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