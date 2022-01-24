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Сегодня, 18:17

Актер Баринов — о Fan ID: «Когда собираются два идиота — страшно, когда их много — катастрофа»

Актер Баринов поддержал введение Fan ID в российском футболе
Иван Шитик
Корреспондент

Актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал решение фанатских объединений ряда клубов Тинькофф РПЛ бойкотировать матчи команд до отмены закона о введении паспорта болельщика (Fan ID).

«Меня интересует только футбол. А бойкот как-нибудь поможет спорту? Футболисты от этого лучше будут играть? Или руководство «Локомотива» перестанет разваливать клуб? Все эти фанатские движения по-нашему называются «буза», недостойная серьезного обсуждения. Когда собираются два идиота — страшно, когда их много — катастрофа. Толпа, обуреваемая глупыми идеями, не предложит ничего хорошего», — сказал Баринов «Чемпионату».

Напомним, возобновление нынешнего сезона РПЛ запланировано на 26 февраля.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4586443-aktyor-barinov-o-bojkote-bolelschikov-dva-idiota-strashno-mnogo-idiotov-katastrofa.html
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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