Актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал решение фанатских объединений ряда клубов Тинькофф РПЛ бойкотировать матчи команд до отмены закона о введении паспорта болельщика (Fan ID).

«Меня интересует только футбол. А бойкот как-нибудь поможет спорту? Футболисты от этого лучше будут играть? Или руководство «Локомотива» перестанет разваливать клуб? Все эти фанатские движения по-нашему называются «буза», недостойная серьезного обсуждения. Когда собираются два идиота — страшно, когда их много — катастрофа. Толпа, обуреваемая глупыми идеями, не предложит ничего хорошего», — сказал Баринов «Чемпионату».

Напомним, возобновление нынешнего сезона РПЛ запланировано на 26 февраля.