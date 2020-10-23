Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что знаком с другим специалистом, который приехал работать в Россию из Германии, — Доменико Тедеско («Спартак»).

Ранее Тедеско тренировал «Шальке» (2017 — 2019), а Шварц — в «Майнце» (2017 — 2019).

— Вам не избежать сравнений с Тедеско. Вы с ним общались?

— Я слышал, что лучше с ним не общаться (смеется). Мы знаем друг друга по бундеслиге. Но мы не общались. Я говорил не с ним, а с Кураньи, который много времени провел в «Динамо». Знаю, конечно, что дерби со «Спартаком» — самое жаркое для клуба. Но я приехал только вчера, полностью сконцентрирован на завтрашнем матче. (Константин Алексеев)

«Динамо» с 17 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. «Спартак» — вторая строчка и 24 балла.

24 октября динамовцы сыграют с «Сочи» в Москве в рамках 12-го тура чемпионата России.