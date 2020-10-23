«Слышал, что лучше с ним не общаться». Новый тренер «Динамо» Шварц — о Тедеско
Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что знаком с другим специалистом, который приехал работать в Россию из Германии, — Доменико Тедеско («Спартак»).
Ранее Тедеско тренировал «Шальке» (2017 — 2019), а Шварц — в «Майнце» (2017 — 2019).
— Вам не избежать сравнений с Тедеско. Вы с ним общались?
— Я слышал, что лучше с ним не общаться (смеется). Мы знаем друг друга по бундеслиге. Но мы не общались. Я говорил не с ним, а с Кураньи, который много времени провел в «Динамо». Знаю, конечно, что дерби со «Спартаком» — самое жаркое для клуба. Но я приехал только вчера, полностью сконцентрирован на завтрашнем матче. (Константин Алексеев)
«Динамо» с 17 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. «Спартак» — вторая строчка и 24 балла.
24 октября динамовцы сыграют с «Сочи» в Москве в рамках 12-го тура чемпионата России.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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