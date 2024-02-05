Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

5 февраля, 17:04

Слушания в CAS по иску «Барселоны» против «Зенита» пройдут 22 марта

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Малком.
Фото AFP

Слушания по иску «Барселоны» против «Зенита» в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут 22 марта, сообщает пресс-служба CAS.

В ноябре 2023-го сообщалось, что ФИФА отклонила иск каталонцев к «Зениту», в котором испанцы требовали 450 тысяч евро. Отмечалось, что сумма была прописана в соглашении клубов при переходе бразильца в качестве бонуса за попадание в Лигу чемпионов в сезоне-2022/23.

«Зенит» стал победителем РПЛ в сезоне-2021/22, что позволяло принять участие в Лиге чемпионов, но клуб не сыграл в турнире из-за отстранения всех российских команд от еврокубков.

Летом этого года Малком перешел из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль». В этом сезоне бразилец провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Барселона
ФК Зенит
ФИФА
21
2
Читайте также
Олимпийские игры 2014 в Сочи — основная информация: как прошли и кто выиграл, что было построено и стало с объектами
Главный шахматный клуб в США дисквалифицировал Ханса Ниманна
Пленный наемник из Польши решил примкнуть к ВС России
Токаев принял отставку правительства Казахстана во главе с премьером Смаиловым
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
Пять китайских авто пропали с рынка России в январе
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Бушманов заявил, что Черчесов, Карпин или Осинькин могли бы успешно работать в «Спартаке»
Ультиматум агента Джикии — новый удар по «Спартаку». А ведь были шансы побиться с «Зенитом»
Гуренко: «Зачем Лантратову что-то менять, если в «Локомотиве» он номер один?»
«Сочи» объявил о переходе нападающего сборной Венесуэлы Кордовы
Игнатьев: «На сборах Миранчук играет за основу «Локомотива», это говорит о том, что команда в нем заинтересована»
Игнатьев: «Спартаковский дух — это кредо Черчесова, он заряжен идеями «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Балтика» планирует арендовать Фамейе у «Рубина»

Бояринцев: «Оказавшись перед Мостовым, спрошу: «Как стать таким же великим?»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости