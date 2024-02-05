Слушания в CAS по иску «Барселоны» против «Зенита» пройдут 22 марта

Слушания по иску «Барселоны» против «Зенита» в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут 22 марта, сообщает пресс-служба CAS.

В ноябре 2023-го сообщалось, что ФИФА отклонила иск каталонцев к «Зениту», в котором испанцы требовали 450 тысяч евро. Отмечалось, что сумма была прописана в соглашении клубов при переходе бразильца в качестве бонуса за попадание в Лигу чемпионов в сезоне-2022/23.

«Зенит» стал победителем РПЛ в сезоне-2021/22, что позволяло принять участие в Лиге чемпионов, но клуб не сыграл в турнире из-за отстранения всех российских команд от еврокубков.

Летом этого года Малком перешел из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль». В этом сезоне бразилец провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.