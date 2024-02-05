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5 февраля, 17:22

Бояринцев: «Оказавшись перед Мостовым, спрошу: «Как стать таким же великим?»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Денис Бояринцев поделился мыслями о возможном старте тренерской карьеры экс-футболистом национальной команды Александром Мостовым.

«С Александром мы пересекались в сборной. Приятный человек, один из величайших игроков постсоветского поколения. Александр просто упустил время, чтобы стартовать в тренерской деятельности. Никогда не поздно, но сейчас будет сложнее. Впрочем, вообще не сомневаюсь, что у него как у тренера все получится. Если придет в российский футбол, футбол от этого выиграет», — приводит Sport24 слова Бояринцева.

Также он ответил на вопрос, что скажет Мостовому, оказавшись перед ним.

«Ох... Спрошу: «Как стать таким же великим?» Великим футболистом, имею в виду, ха-ха!» — добавил экс-игрок «Спартака».

21 августа 55-летний Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС. Будучи футболистом, он выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес».

Источник: https://sport24.ru/football/news-618184-okazavshis-pered-mostovym-sproshu-kak-stat-takimzhe-velikim-boyarintsev-ob-aleksandre
Александр Мостовой
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