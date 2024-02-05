«Балтика» планирует арендовать Фамейе у «Рубина»

«Балтика» проявляет интерес к нападающему «Рубина» Джоэлю Фамейе, сообщает Legalbet.

По информации источника, калининградский клуб хочет арендовать Фамейе у казанцев.

В нынешнем сезоне 26-летний ганец провел за «Рубин» 20 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.