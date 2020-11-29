Слуцкий третий раз в карьере обыграл ЦСКА. Две победы — во главе «Рубина»
Леонид Слуцкий одержал пятую победу в тренерском противостоянии со своим бывшим помощником по ЦСКА Виктором Гончаренко. Единственный раз команде белорусского специалиста удалось отобрать очки четыре месяца назад, когда «Рубин» спасся на «ВЭБ Арене» за несколько минут до конца матча и фактически выбил армейцев из лигочемпионской гонки.
Тренерское противостояние Леонида Слуцкого и Виктора Гончаренко
|
Дата
|
Турнир
|
Команда Слуцкого
|
Команда Гончаренко
|
Город
|
Счет
|
20.04.2014
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Кубань
|
Краснодар
|
4:0
|
18.10.2014
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Кубань
|
Химки
|
6:0
|
14.10.2016
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Уфа
|
Москва
|
1:0
|
12.07.2020
|
Чемпионат
|
Рубин
|
ЦСКА
|
Москва
|
1:1
|
22.08.2020
|
Чемпионат
|
Рубин
|
ЦСКА
|
Москва
|
2:1
|
29.11.2020
|
Чемпионат
|
Рубин
|
ЦСКА
|
Казань
|
1:0
Итого: +5=1-0, мячи 15-2
Слуцкий одержал свою третью в карьере и вторую подряд победу над ЦСКА, с которым добился главных успехов в своей тренерской карьере. Первый успех состоялся весной 2007 года, когда его «Москва» одолела красно-синих на стадионе имени Эдуарда Стрельцова со счетом 2:1. Во главе «Рубина» Слуцкий набрал больше половины своих очков в противостоянии с армейцами — семь из 13, пять баллов набрала «Москва», один — «Крылья Советов»
Леонид Слуцкий против ЦСКА
|
Дата
|
Турнир
|
Команда
|
Тренер ЦСКА
|
Город
|
Счет
|
08.11.2003
|
Кубок
|
Уралан
|
Валерий Газзаев
|
Москва
|
0:4
|
23.03.2004
|
Кубок
|
Уралан
|
Артур Жорже
|
Элиста
|
0:1
|
03.08.2005
|
Чемпионат
|
Москва
|
Валерий Газзаев
|
Москва
|
1:1
|
02.10.2005
|
Чемпионат
|
Москва
|
Валерий Газзаев
|
Москва
|
0:0
|
14.05.2006
|
Чемпионат
|
Москва
|
Валерий Газзаев
|
Москва
|
0:1
|
25.10.2006
|
Чемпионат
|
Москва
|
Валерий Газзаев
|
Москва
|
1:2
|
22.04.2007
|
Чемпионат
|
Москва
|
Валерий Газзаев
|
Москва
|
2:1
|
12.08.2007
|
Чемпионат
|
Москва
|
Валерий Газзаев
|
Москва
|
0:2
|
22.03.2008
|
Чемпионат
|
Кр.Советов
|
Валерий Газзаев
|
Самара
|
0:2
|
03.08.2008
|
Чемпионат
|
Кр.Советов
|
Валерий Газзаев
|
Москва
|
0:0
|
03.05.2009
|
Чемпионат
|
Кр.Советов
|
Зико
|
Самара
|
1:3
|
12.09.2009
|
Чемпионат
|
Кр.Советов
|
Хуанде Рамос
|
Москва
|
0:3
|
12.07.2020
|
Чемпионат
|
Рубин
|
Виктор Гончаренко
|
Москва
|
1:1
|
22.08.2020
|
Чемпионат
|
Рубин
|
Виктор Гончаренко
|
Москва
|
2:1
|
29.11.2020
|
Чемпионат
|
Рубин
|
Виктор Гончаренко
|
Казань
|
1:0
Итого: +3=4-8, мячи 9-22
Результаты опроса
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