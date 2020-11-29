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Слуцкий третий раз в карьере обыграл ЦСКА. Две победы — во главе «Рубина»

19:49
Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Леонид Слуцкий одержал пятую победу в тренерском противостоянии со своим бывшим помощником по ЦСКА Виктором Гончаренко. Единственный раз команде белорусского специалиста удалось отобрать очки четыре месяца назад, когда «Рубин» спасся на «ВЭБ Арене» за несколько минут до конца матча и фактически выбил армейцев из лигочемпионской гонки.

Тренерское противостояние Леонида Слуцкого и Виктора Гончаренко

Дата

Турнир

Команда Слуцкого

Команда Гончаренко

Город

Счет

20.04.2014

Чемпионат

ЦСКА

Кубань

Краснодар

4:0

18.10.2014

Чемпионат

ЦСКА

Кубань

Химки

6:0

14.10.2016

Чемпионат

ЦСКА

Уфа

Москва

1:0

12.07.2020

Чемпионат

Рубин

ЦСКА

Москва

1:1

22.08.2020

Чемпионат

Рубин

ЦСКА

Москва

2:1

29.11.2020

Чемпионат

Рубин

ЦСКА

Казань

1:0

Итого: +5=1-0, мячи 15-2

Слуцкий одержал свою третью в карьере и вторую подряд победу над ЦСКА, с которым добился главных успехов в своей тренерской карьере. Первый успех состоялся весной 2007 года, когда его «Москва» одолела красно-синих на стадионе имени Эдуарда Стрельцова со счетом 2:1. Во главе «Рубина» Слуцкий набрал больше половины своих очков в противостоянии с армейцами — семь из 13, пять баллов набрала «Москва», один — «Крылья Советов»

Леонид Слуцкий против ЦСКА

Дата

Турнир

Команда

Тренер ЦСКА

Город

Счет

08.11.2003

Кубок

Уралан

Валерий Газзаев

Москва

0:4

23.03.2004

Кубок

Уралан

Артур Жорже

Элиста

0:1

03.08.2005

Чемпионат

Москва

Валерий Газзаев

Москва

1:1

02.10.2005

Чемпионат

Москва

Валерий Газзаев

Москва

0:0

14.05.2006

Чемпионат

Москва

Валерий Газзаев

Москва

0:1

25.10.2006

Чемпионат

Москва

Валерий Газзаев

Москва

1:2

22.04.2007

Чемпионат

Москва

Валерий Газзаев

Москва

2:1

12.08.2007

Чемпионат

Москва

Валерий Газзаев

Москва

0:2

22.03.2008

Чемпионат

Кр.Советов

Валерий Газзаев

Самара

0:2

03.08.2008

Чемпионат

Кр.Советов

Валерий Газзаев

Москва

0:0

03.05.2009

Чемпионат

Кр.Советов

Зико

Самара

1:3

12.09.2009

Чемпионат

Кр.Советов

Хуанде Рамос

Москва

0:3

12.07.2020

Чемпионат

Рубин

Виктор Гончаренко

Москва

1:1

22.08.2020

Чемпионат

Рубин

Виктор Гончаренко

Москва

2:1

29.11.2020

Чемпионат

Рубин

Виктор Гончаренко

Казань

1:0

Итого: +3=4-8, мячи 9-22

Рубин — ЦСКА

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