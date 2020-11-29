Леонид Слуцкий одержал пятую победу в тренерском противостоянии со своим бывшим помощником по ЦСКА Виктором Гончаренко. Единственный раз команде белорусского специалиста удалось отобрать очки четыре месяца назад, когда «Рубин» спасся на «ВЭБ Арене» за несколько минут до конца матча и фактически выбил армейцев из лигочемпионской гонки.

Тренерское противостояние Леонида Слуцкого и Виктора Гончаренко

Дата Турнир Команда Слуцкого Команда Гончаренко Город Счет 20.04.2014 Чемпионат ЦСКА Кубань Краснодар 4:0 18.10.2014 Чемпионат ЦСКА Кубань Химки 6:0 14.10.2016 Чемпионат ЦСКА Уфа Москва 1:0 12.07.2020 Чемпионат Рубин ЦСКА Москва 1:1 22.08.2020 Чемпионат Рубин ЦСКА Москва 2:1 29.11.2020 Чемпионат Рубин ЦСКА Казань 1:0

Итого: +5=1-0, мячи 15-2

Слуцкий одержал свою третью в карьере и вторую подряд победу над ЦСКА, с которым добился главных успехов в своей тренерской карьере. Первый успех состоялся весной 2007 года, когда его «Москва» одолела красно-синих на стадионе имени Эдуарда Стрельцова со счетом 2:1. Во главе «Рубина» Слуцкий набрал больше половины своих очков в противостоянии с армейцами — семь из 13, пять баллов набрала «Москва», один — «Крылья Советов»

Леонид Слуцкий против ЦСКА

Дата Турнир Команда Тренер ЦСКА Город Счет 08.11.2003 Кубок Уралан Валерий Газзаев Москва 0:4 23.03.2004 Кубок Уралан Артур Жорже Элиста 0:1 03.08.2005 Чемпионат Москва Валерий Газзаев Москва 1:1 02.10.2005 Чемпионат Москва Валерий Газзаев Москва 0:0 14.05.2006 Чемпионат Москва Валерий Газзаев Москва 0:1 25.10.2006 Чемпионат Москва Валерий Газзаев Москва 1:2 22.04.2007 Чемпионат Москва Валерий Газзаев Москва 2:1 12.08.2007 Чемпионат Москва Валерий Газзаев Москва 0:2 22.03.2008 Чемпионат Кр.Советов Валерий Газзаев Самара 0:2 03.08.2008 Чемпионат Кр.Советов Валерий Газзаев Москва 0:0 03.05.2009 Чемпионат Кр.Советов Зико Самара 1:3 12.09.2009 Чемпионат Кр.Советов Хуанде Рамос Москва 0:3 12.07.2020 Чемпионат Рубин Виктор Гончаренко Москва 1:1 22.08.2020 Чемпионат Рубин Виктор Гончаренко Москва 2:1 29.11.2020 Чемпионат Рубин Виктор Гончаренко Казань 1:0

Итого: +3=4-8, мячи 9-22