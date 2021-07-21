Слуцкий рассказал о ситуации с заявкой легионеров «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил о переборе легионеров в составе казанской команды.

«У нас есть перебор легионеров, на ближайший матч мы Старфельта и Сайто не заявили. Ждите официальную информацию на нашем сайте. Замена Старфельту? У нас сейчас восемь легионеров. Вы задаете вопросы про трансферы, на которые никто не отвечает. Сейчас заявка заполнена. Если бы была возможность взять игрока в команду, мы бы реализовали ее или попытались бы. Пытаемся ли мы реализовать ее, я вам все равно не скажу», — сказал Слуцкий.

В Тинькофф РПЛ действует лимит, согласно которому в заявке может находиться не более восьми иностранных футболистов.

17 июля Слуцкий рассказал о том, что шведский защитник «Рубина» Карл Старфельт близок к переходу в шотландский «Селтик».