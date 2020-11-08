Слуцкий рассказал о потерях «Рубина» перед матчем с «Химками»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о травмах футболистов команды перед матчем 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».
— У нас не особо много вариантов для ротации, плюс, к сожалению, после Хабаровска у нас было минус три человека, — сказал в эфире «Матч Премьер» Слуцкий. — Йевтич, Самошников и Тарасов получили повреждения, еще и Деспотович не смог восстановиться после травмы, полученной в прошлом туре с «Арсеналом». Несмотря на потери, у нас есть, кем играть, поэтому настрой на «Химки» самый боевой.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.