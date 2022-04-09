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«Сегодня мы не можем показывать цельную игру». Слуцкий — поражении от «Краснодара»

Слуцкий заявил, что «Рубин» качественно оборонялся в игре с «Краснодаром»
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:1) подвел итоги встречи. По его словам, в обороне у команды нет альтернатив.

— Сегодня мы не можем показывать цельную игру с качеством и изобилием моментов. Но в целом качественно играли, оборонялись, — отметил Слуцкий. - До забитого мяча не помню ни одного момента у «Краснодара». У нас же были моменты, подходы, но не хватало.

Мячи, которые мы пропускаем то с «Химками», то сегодня с дикого рикошета. Не заслуживаем, чтобы эти моменты складывались в нашу пользу.

— Перешли на схему 4-4-2 во втором тайме. Оцените это решение?

— Это об безысходости. Мы долго не могли принять решение, какой вариант лучше. Выбрали вариант с Онугхой. Это не сработало. Сработало бы что-то другое? Не знаю. Но переход на другую схему не дал нам ощутимой пользы.

— Команда пропускает 11 матчей подряд.

— Если хотите провести логические цепочки... Не понимаю вообще, как можно в одну кучу мешать то, что было до зимы, после сборов и после ухода легионеров. Но если хочется всерьез говорить о том, будет ли у нас стабильность обороны, где у нас нет альтернатив.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Зенит

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27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
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Спартак
Арсенал Т

П1

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1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
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Манчестер Сити
Ливерпуль

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21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
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Леонид Слуцкий
1
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3
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4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
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13
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