Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:1) подвел итоги встречи. По его словам, в обороне у команды нет альтернатив.

— Сегодня мы не можем показывать цельную игру с качеством и изобилием моментов. Но в целом качественно играли, оборонялись, — отметил Слуцкий. - До забитого мяча не помню ни одного момента у «Краснодара». У нас же были моменты, подходы, но не хватало.

Мячи, которые мы пропускаем то с «Химками», то сегодня с дикого рикошета. Не заслуживаем, чтобы эти моменты складывались в нашу пользу.

— Перешли на схему 4-4-2 во втором тайме. Оцените это решение?

— Это об безысходости. Мы долго не могли принять решение, какой вариант лучше. Выбрали вариант с Онугхой. Это не сработало. Сработало бы что-то другое? Не знаю. Но переход на другую схему не дал нам ощутимой пользы.

— Команда пропускает 11 матчей подряд.

— Если хотите провести логические цепочки... Не понимаю вообще, как можно в одну кучу мешать то, что было до зимы, после сборов и после ухода легионеров. Но если хочется всерьез говорить о том, будет ли у нас стабильность обороны, где у нас нет альтернатив.