Агент Языджи: «У Юсуфа уже неделю болит спина. Непонятно, когда он вернется к тренировкам»

Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи прокомментировал замену игрока в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:4). 25-летний турок был заменен на 58-й минуте на нападающего Владислава Яковлева.

«У Юсуфа уже неделю болит спина, но он все равно играл. На данный момент непонятно, когда он сможет вернуться к тренировкам», — цитирует Чебеджи Sport24.

В текущем сезоне Языджи провел за ЦСКА шесть матчей в РПЛ и забил восемь голов.