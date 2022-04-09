«Рубин» — «Краснодар». Видеообзор матча
«Краснодар» в гостевом матче 24-го тура Тинькофф РПЛ победил «Рубин» со счетом 1:0.
Гол на 85-й минуте забил Сергей Волков. Для него это первый мяч в РПЛ.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор этой встречи:
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
5
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
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|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 1
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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