«Рубин» — «Краснодар». Видеообзор матча

«Краснодар» в гостевом матче 24-го тура Тинькофф РПЛ победил «Рубин» со счетом 1:0.

Гол на 85-й минуте забил Сергей Волков. Для него это первый мяч в РПЛ.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор этой встречи: