Александр Кержаков: «Нужно выдерживать модель игры с первой и до последней секунды матча»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвел итоги матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:1).

«Игра складывалась так, как мы и предполагали. Но потеря концентрации в одном единственном эпизоде привела к тому, что мы пропустили гол. В раздевалке сказали ребятам, что нужно выдерживать модель игры с первой и до последней секунды матча», — цитирует Кержакова сайт нижегородцев.

«Динамо», набрав 49 очков, располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. Команда Александра Кержакова с 27 очками идет девятой.