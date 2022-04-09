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Александр Кержаков: «Нужно выдерживать модель игры с первой и до последней секунды матча»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвел итоги матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:1).

«Игра складывалась так, как мы и предполагали. Но потеря концентрации в одном единственном эпизоде привела к тому, что мы пропустили гол. В раздевалке сказали ребятам, что нужно выдерживать модель игры с первой и до последней секунды матча», — цитирует Кержакова сайт нижегородцев.

«Динамо», набрав 49 очков, располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. Команда Александра Кержакова с 27 очками идет девятой.

Источник: https://fcnn.ru/nn-info/news/team/81533/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 1
1-й тайм

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Александр Кержаков
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
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 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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