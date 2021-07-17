Слуцкий — об игре Нижегородова: «Шагнуть в премьер-лигу очень непросто молодому защитнику»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился первыми впечатлениями от игры молодого защитника Константина Нижегородова.
«Где-то проверяли намерено, где-то просто получилось. Есть определенные выводы. Понятно, что очень талантливый защитник. Но шагнуть в премьер-лигу очень непросто молодому защитнику», — заявил Слуцкий.
19-летний футболист является сыном экс-защитника «Локомотива» Геннадия Нижегородова.
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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