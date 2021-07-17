Слуцкий оценил форму некоторых игроков «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил выступление команды на товарищеском турнире Кубок Матч Премьер.

«Отличный турнир, большое спасибо организатором. Все прекрасно: стадионы, логистика, локации. Вопрос только к нам. Мы не смогли подготовиться так, как нужно.

Игроки, которые удивили? Это рабочая информация. Сейчас все будут в разном состоянии. Понятно, что чемпионат уже стартует через неделю и нужно быть в оптимальной готовности, но футболисты у нас в разном состоянии.

Дюпин понимал, что у нас играют молодые защитники. Поэтому он и старался их подстраховывать. Это нормальная практика

Макаров находится в форме, которая далека от оптимальной», — заявил Слуцкий.

«Сочи» одержал победу над «Рубином» в матче 3-го товарищеского турнира. Встреча завершилась со счетом 3:1.