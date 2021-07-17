Слуцкий оценил форму некоторых игроков «Рубина»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил выступление команды на товарищеском турнире Кубок Матч Премьер.
«Отличный турнир, большое спасибо организатором. Все прекрасно: стадионы, логистика, локации. Вопрос только к нам. Мы не смогли подготовиться так, как нужно.
Игроки, которые удивили? Это рабочая информация. Сейчас все будут в разном состоянии. Понятно, что чемпионат уже стартует через неделю и нужно быть в оптимальной готовности, но футболисты у нас в разном состоянии.
Дюпин понимал, что у нас играют молодые защитники. Поэтому он и старался их подстраховывать. Это нормальная практика
Макаров находится в форме, которая далека от оптимальной», — заявил Слуцкий.
«Сочи» одержал победу над «Рубином» в матче 3-го товарищеского турнира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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