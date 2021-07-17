Анзор Кавазашвили: «Надо убрать легионеров, установить лимит — два-три человека»

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что главной проблемой системы подготовки игроков для сборной России является большое количество легионеров в российских клубах.

«Мы назначали главным тренером сборной Валерия Газзаева. Он там пошебуршил немножко — не получилось, и он ушел. Назначили Юру Семина: пошебуршил и ушел. Потом назначили Леонида Слуцкого — он тоже недолго был в сборной. Разница между клубами и сборной командой огромная! Хорошо, когда чемпионаты стран высококвалифицированные и в клубах много первоклассных футболистов, или когда игроки находятся по контракту в топ-клубах. Но у нас-то таких раз-два и обчелся — да и не все играют в заграничных клубах в основном составе.

Надо в корне менять систему подготовки, убрать легионеров, установить лимит — два-три человека, и все! У нас молодые ребята не могут попасть в основу, потому что там иностранцы играют. Пусть клуб возьмет одного, двух лучших игроков Европы — Роналду, Месси. И я тогда скажу: молодцы, но вам больше ничего не надо, потому что вокруг этих футболистов будет строиться вся игра команды», — цитирует Кавазашвили «Газета.Ru».