Анзор Кавазашвили: «Надо убрать легионеров, установить лимит — два-три человека»
Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что главной проблемой системы подготовки игроков для сборной России является большое количество легионеров в российских клубах.
«Мы назначали главным тренером сборной Валерия Газзаева. Он там пошебуршил немножко — не получилось, и он ушел. Назначили Юру Семина: пошебуршил и ушел. Потом назначили Леонида Слуцкого — он тоже недолго был в сборной. Разница между клубами и сборной командой огромная! Хорошо, когда чемпионаты стран высококвалифицированные и в клубах много первоклассных футболистов, или когда игроки находятся по контракту в топ-клубах. Но у нас-то таких раз-два и обчелся — да и не все играют в заграничных клубах в основном составе.
Надо в корне менять систему подготовки, убрать легионеров, установить лимит — два-три человека, и все! У нас молодые ребята не могут попасть в основу, потому что там иностранцы играют. Пусть клуб возьмет одного, двух лучших игроков Европы — Роналду, Месси. И я тогда скажу: молодцы, но вам больше ничего не надо, потому что вокруг этих футболистов будет строиться вся игра команды», — цитирует Кавазашвили «Газета.Ru».
С сезона-2020/21 в Тинькофф РПЛ вступил в силу новый лимит: 17 россиян плюс восемь легионеров в общей заявке на сезон. 16 июня президент РФС Александр Дюков заявлял, что не видит оснований для изменения лимита.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/07/17/n_16258952.shtml
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