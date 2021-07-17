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Анзор Кавазашвили: «Надо убрать легионеров, установить лимит — два-три человека»

18:17
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Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что главной проблемой системы подготовки игроков для сборной России является большое количество легионеров в российских клубах.

«Мы назначали главным тренером сборной Валерия Газзаева. Он там пошебуршил немножко — не получилось, и он ушел. Назначили Юру Семина: пошебуршил и ушел. Потом назначили Леонида Слуцкого — он тоже недолго был в сборной. Разница между клубами и сборной командой огромная! Хорошо, когда чемпионаты стран высококвалифицированные и в клубах много первоклассных футболистов, или когда игроки находятся по контракту в топ-клубах. Но у нас-то таких раз-два и обчелся — да и не все играют в заграничных клубах в основном составе.

Надо в корне менять систему подготовки, убрать легионеров, установить лимит — два-три человека, и все! У нас молодые ребята не могут попасть в основу, потому что там иностранцы играют. Пусть клуб возьмет одного, двух лучших игроков Европы — Роналду, Месси. И я тогда скажу: молодцы, но вам больше ничего не надо, потому что вокруг этих футболистов будет строиться вся игра команды», — цитирует Кавазашвили «Газета.Ru».

С сезона-2020/21 в Тинькофф РПЛ вступил в силу новый лимит: 17 россиян плюс восемь легионеров в общей заявке на сезон. 16 июня президент РФС Александр Дюков заявлял, что не видит оснований для изменения лимита.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Суперкубок России
Зенит
Локомотив

П1

40%

1.71

Обе забьют - да

25%

2.04

Ф2 (+1)

17%

1.75
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Финикс Санз
Милуоки Бакс

П1

34%

1.60

ТБ 217.5

23%

1.88

П2

19%

2.40
⚽ Футбол. Кубок Матч Премьер
Спартак
Химки

ТБ 2.5

35%

1.70

ИТБ1 (1.5)

20%

1.44

Обе забьют - да

15%

2.05

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/07/17/n_16258952.shtml

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