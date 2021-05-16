Дзюба сомневался, лететь ли на матч с «Тамбовом»
Форвард «Зенита» Артем Дзюба признался, что у него были сомнения, участвовать ли в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (5:1).
«Все, что произошло сегодня — это фантастика? Да, сказка! — цитирует футболиста официальный сайт клуба 16 мая. — Честно говоря, было много сомнений — лететь или нет. Из-за сборной решил прилететь, чтобы быть в тонусе, потому что с «Уфой» игру пропустил. Сложилось все шикарно!
Мне Володя Хайтин, наш доктор, сказал: «Ты сегодня забьешь четыре». Я — ему: «Да какой там, ковырнуть бы один». Вообще выходил с планами отдать пару голевых, чтобы ребят обойти, а тут так получилось. Потом уже все на Сутормина играли, очень рады, что он забил пятый. Волшебное чувство — вчера родился сын, сегодня покер, думаю, наконец-то грузовичок перевернулся на моей улице!»
Дзюба в этой игре сделал покер. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 20 мячей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-05-16-artem-dzyuba-20-golov-eto-navsegda-blagodaren-partneram-za-velikolepnye-peredachi.htm
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю