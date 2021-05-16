Дзюба сомневался, лететь ли на матч с «Тамбовом»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба признался, что у него были сомнения, участвовать ли в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (5:1).

«Все, что произошло сегодня — это фантастика? Да, сказка! — цитирует футболиста официальный сайт клуба 16 мая. — Честно говоря, было много сомнений — лететь или нет. Из-за сборной решил прилететь, чтобы быть в тонусе, потому что с «Уфой» игру пропустил. Сложилось все шикарно!

Мне Володя Хайтин, наш доктор, сказал: «Ты сегодня забьешь четыре». Я — ему: «Да какой там, ковырнуть бы один». Вообще выходил с планами отдать пару голевых, чтобы ребят обойти, а тут так получилось. Потом уже все на Сутормина играли, очень рады, что он забил пятый. Волшебное чувство — вчера родился сын, сегодня покер, думаю, наконец-то грузовичок перевернулся на моей улице!»

Дзюба в этой игре сделал покер. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 20 мячей.