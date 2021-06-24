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Слуцкий: «Надеемся, Игнатьев сможет совершить качественный прорыв»

16:30
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий после товарищеского матча с «Нижним Новгородом» (2:1).

«Хвича, Ин Бом, Уремович, Бегич, Бакаев, Меркулов завтра будут работать в общей группе. У них усталостные мини-повреждения, поэтому не было смысла форсировать и готовить их на эту игру. Все они будут готовиться к игре, которая будет 27 июня. И сегодня, если бы была сверхнеобходимость, они могли бы выйти. Но мы посчитали нужным, чтобы у них более плавным был вход в сезон. У Костюкова воспалились лимфоузлы, может быть, 2-3 дня понадобится для возвращения в общую группу.

В какой форме находится Иван Игнатьев? Он в тренировках выглядит очень хорошо. Он много забивает на тренировках, он молодой игрок, мы все надеемся, он сможет совершить качественный прорыв. Если бы мы не надеялись, его бы уже не было в команде", — цитирует Слуцкого официальный сайт клуба.

В составе казанского клуба дубль оформил Кирилл Косарев, у гостей отличился Артем Галаджан.

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-po-takim-igram-ya-delayu-skoree-vyvody-individualnogo-haraktera

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