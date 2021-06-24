Газизов — о трансфере Урунова: «Спасибо за сотрудничество, извините, мы выходим из сделки!»
16:53
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал подробности переговоров со «Спартаком» о трансфере полузащитника Остона Урунова.
«Мы были готовы заплатить 1 миллион в три транша, которые были определены четко по срокам. Нам «Спартак» поставил другие условия, которые мы выполнить не можем. Спасибо за сотрудничество, извините, мы выходим из сделки! Это обычная практика», — сказал Газизов «СЭ».
20-летний Урунов выступал за «Уфу» с февраля по август 2020 года, а затем за миллион евро он перешел в «Спартак». В феврале 2021 года полузащитник ушел в аренду снова в «Уфу».
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