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Газизов — о трансфере Урунова: «Спасибо за сотрудничество, извините, мы выходим из сделки!»

16:53
Остон Урунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Остон Урунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал подробности переговоров со «Спартаком» о трансфере полузащитника Остона Урунова.

«Мы были готовы заплатить 1 миллион в три транша, которые были определены четко по срокам. Нам «Спартак» поставил другие условия, которые мы выполнить не можем. Спасибо за сотрудничество, извините, мы выходим из сделки! Это обычная практика», — сказал Газизов «СЭ».

20-летний Урунов выступал за «Уфу» с февраля по август 2020 года, а затем за миллион евро он перешел в «Спартак». В феврале 2021 года полузащитник ушел в аренду снова в «Уфу».

Полностью интервью с Газизовым читайте на сайте «СЭ»

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Артем Бухаев все материалы автора
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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы