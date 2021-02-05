Слуцкий: «Когда увидел Хвичу, понял, что не зря в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как его впечатлил полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия.

— После первой тренировки в «Рубине» я сказал сам себе: «Не знаю, вылетим мы или нет, но я точно здесь не зря, потому что есть Хвича Кварацхелия», — сказал в интервью «Бизнес Online» Слуцкий. — Дальше эта мысль только крепла в моей голове. В чем разница между ним и остальными? Для меня важно встретить футболиста без потолка. 95% футболистов, с которыми ты работаешь, имеют какое-либо ограничение — менталитет, скорость, техническая составляющая, антропометрические данные, физические. У Хвичи такого потолка нет.

— На кого Хвича похож из тех футболистов, которых вы тренировали или видели?

— На Эдена Азара. Я его не тренировал, но помню, как мы с ЦСКА играли против «Лилля» и молодой Азар меня тогда безумно поразил.

В сезоне-2020/21 Кварацхелия провел 16 матчей за «Рубин», на его счету 2 гола и 5 результативных передач. 1 февраля спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский рассказал об интересе к 19-летнему грузину со стороны европейских клубов.