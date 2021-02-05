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ЦСКА отказался от Данилу из-за решения Гончаренко

10:23
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ЦСКА не стал арендовать полузащитника «Ниццы» Данилу из-за решения тренерского штаба красно-синих, сообщает Metaratings.

По информации источника, тренерский штаб армейцев во главе с Виктором Гончаренко отказался от услуг 24-летнего бразильца после того, как ознакомился с результатами медицинского обследования футболиста. Сообщается, что в клубе не были уверены в физическом состоянии игрока из-за большого количества травм.

В сезоне-2020/21 Данилу провел 5 матчей за «Ниццу» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро. 4 февраля стало известно, что ЦСКА интересуется полузащитником «Стабека» Эмилем Бохиненом.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/tsska-otkazalsya-ot-danilo-po-resheniyu-goncharenko/

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