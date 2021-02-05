ЦСКА отказался от Данилу из-за решения Гончаренко

ЦСКА не стал арендовать полузащитника «Ниццы» Данилу из-за решения тренерского штаба красно-синих, сообщает Metaratings.

По информации источника, тренерский штаб армейцев во главе с Виктором Гончаренко отказался от услуг 24-летнего бразильца после того, как ознакомился с результатами медицинского обследования футболиста. Сообщается, что в клубе не были уверены в физическом состоянии игрока из-за большого количества травм.

В сезоне-2020/21 Данилу провел 5 матчей за «Ниццу» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро. 4 февраля стало известно, что ЦСКА интересуется полузащитником «Стабека» Эмилем Бохиненом.