«Ростов» назначил Дарину Никитину заместителем генерального директора клуба

«Ростов» 5 февраля объявил о назначении юриста Дарины Никитиной на пост заместителя генерального директора клуба.

В заявлении на официальном сайте сообщается, что «Ростов» принял решение усилить клубный менеджмент в части правового сопровождения и обеспечения своевременной защиты интересов клуба.

Дарина Никитина назначена заместителем Генерального директора ?https://t.co/KSOlP1dfN1 pic.twitter.com/wttsCQMaXZ — Football Club Rostov (@rostovfc) February 5, 2021

До назначения в «Ростов» Никитина являлась руководителем юридической фирмы, специализирующийся на спортивных вопросах, представляла интересы российских клубов и спортсменов в РФС, ФИФА и Спортивном арбитражном суде (CAS).