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«Ростов» назначил Дарину Никитину заместителем генерального директора клуба

11:48
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«Ростов» 5 февраля объявил о назначении юриста Дарины Никитиной на пост заместителя генерального директора клуба.

В заявлении на официальном сайте сообщается, что «Ростов» принял решение усилить клубный менеджмент в части правового сопровождения и обеспечения своевременной защиты интересов клуба.

До назначения в «Ростов» Никитина являлась руководителем юридической фирмы, специализирующийся на спортивных вопросах, представляла интересы российских клубов и спортсменов в РФС, ФИФА и Спортивном арбитражном суде (CAS).

Дополнительная информация:

https://www.fc-rostov.ru/press/news/14179

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