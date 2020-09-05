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«Слова Федуна? Это эмоции». Мутко — о «Спартаке» и угрозах снятия с чемпионата

12:05
Виталий Мутко и Леонид Федун. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Виталий Мутко и Леонид Федун. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Бывший президент Российского футбольного союза и экс-министр спорта Виталий Мутко — о заявлении владельца «Спартака» Леонида Федуна о снятии с чемпионата после неудовлетворительного судейства в первом туре чемпионата России.

— Слова Федуна? Это эмоции. Мы дружим давно, я считаю, что Федун по-своему любит «Спартак», все вкладывает в него. Но мне кажется, надо более ясно выражать, что ты хочешь. Я ему всегда говорил, что «Спартак» — особый клуб, как и «Зенит», — сказал Мутко в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ».

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1235488_Vitalij_Mutko_Poligraf__jerunda_Dolzhno_byt_jedinoje_traktovanije_pravil

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