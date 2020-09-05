Бывший президент Российского футбольного союза и экс-министр спорта Виталий Мутко — о заявлении владельца «Спартака» Леонида Федуна о снятии с чемпионата после неудовлетворительного судейства в первом туре чемпионата России.

— Слова Федуна? Это эмоции. Мы дружим давно, я считаю, что Федун по-своему любит «Спартак», все вкладывает в него. Но мне кажется, надо более ясно выражать, что ты хочешь. Я ему всегда говорил, что «Спартак» — особый клуб, как и «Зенит», — сказал Мутко в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ».