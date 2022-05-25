«СКА-Хабаровск» — «Химки»: судья не выполняет правила, вратари долго держат мяч в руках

Одно из положений правила 12 «Нарушение правил и недисциплинированное поведение» не применяется российскими арбитрами. И в целом в мире нечасто увидишь, чтобы судьи следили за соблюдением требования, которое никто не отменял.

Рефери перестали наказывать вратарей, которые в своей штрафной площади контролируют мяч рукой более шести секунд, прежде чем выпускают его из рук. За это по правилам следует назначать свободный удар.

Вратарь хабаровчан Владимир Сугробов держал мяч в руках 14 секунд.

Например, в конце первого тайма стыкового матча «СКА-Хабаровск» — «Химки» вратарь хабаровчан Владимир Сугробов держал мяч в руках 14 секунд.