Ветеран ЦСКА считает, что Ваноли выжал из «Спартака» максимум

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на высказывание Аленичева о будущем тренера «Спартака» Паоло Ваноли.

«Конечно же, «Спартаку» нужно удержать Ваноли у себя. Еще смотря какие у них отношение в коллективе, мы же не знаем. Это очень сложный процесс. Как он разговаривает с коллективом и как к нему относятся. Самое главное — отношение в коллективе. Если доверяют друг другу, тогда все в порядке будет. А если есть какие-то распри в коллективе, это уже завал и тренера нужно убирать. Ваноли сделал и выжал из этой команды все, что возможно. Все-таки оборона у «Спартака» очень слабая», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В интервью Sport24 Аленичев высказался о прошедшем сезоне «Спартака» под руководством Паоло Ваноли. По мнению бывшего тренера красно-белых прошедший сезон однозначно провален, и у руководства «Спартака есть готовое решение не в пользу Ваноли.

По итогам Тинькофф Российской премьер-лиги сезона-2021/22 московский клуб набрал 38 очков и занял 10-е место в турнирной таблице.