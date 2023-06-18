Сильянов приехал на медосмотр «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов прибыл на медицинский осмотр команды.

В прошедшем сезоне 22-летний россиянин выступал на правах аренды за «Ростов». У ростовчан была опция выкупа Сильянова, но она не была активирована.

Сильянов провел 30 матчей в РПЛ в сезоне-2022/23, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года.

В сентябре прошлого года защитник дебютировал за сборную России.