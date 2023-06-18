Ионов — о работе Ивича в «Краснодаре»: «У него есть свое тренерское видение»

Полузащитник Алексей Ионов поделился мнением о работе Владимира Ивича главным тренером «Краснодара».

«У него есть свое тренерское видение, свои требования к команде. Мы поняли, что он хочет от нас, старались это выполнять на тренировках. Что касается тактических новшеств, то их почти не было. Многие вещи нам уже знакомы, поэтому каких-то сложностей в работе с новым главным тренером не было. И наши хорошие матчи по весне — результат такой работы», — приводит слова Ионова «Известия».

«Краснодар» финишировал на шестом месте в турнирной таблице РПЛ в прошедшем сезоне. Кроме того, команда Владимира Ивича дошла до суперфинала FONBET Кубка России, в котором уступила ЦСКА (1:1, пенальти 5:6).