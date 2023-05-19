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Силкин — об уходе Йокановича из «Динамо»: «Он ни одного слова по-русски не сказал за год работы»

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Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для «СЭ» высказался о расторжении контракта Славиши Йокановича с московским клубом.

«Я считаю, ответственность за назначение тренера должны нести руководители клуба, которые привели его. Мне не понравилась его работа. Он не имел контакта с ребятами. Он все время общался с переводчиком. Он приезжал к нам, чтобы зарабатывать деньги, или он действительно хотел работать у нас? Он ни одного слова по-русски не сказал за год работы. Когда приезжает наш игрок заграницу, первое, куда его отправляют, это учить язык. «Динамо» нужен тренер, который хотя бы по-русски говорит. Одно дело — послать футболиста на русском, когда надо. От этого толку будет больше, чем на английском языке, кто-то будет переводить», — сказал Силкин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

54-летний серб проработал в «Динамо» с июня 2022 года по 14 мая 2023-го. После 27 туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками.

По информации «СЭ», новым главным тренером «Динамо» с большой долей вероятности станет Марко Николич. Он должен возглавить клуб летом.

Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
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Оренбург – Зенит
 - : -
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Ахмат – Химки
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Кр. Советов – Урал
 - : -
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