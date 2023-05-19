В «Ахмате» рассказали о сроке соглашения с вратарем Шелией
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал «СЭ» о будущем вратаря Георги Шелии в клубе. По данным Transfermarkt, контракт с футболистом рассчитан до конца сезона-2022/23.
«На данный момент у Шелии не истекает контракт с «Ахматом». У него действующее соглашение до конца сезона-2023/24», — сказал Айдамиров «СЭ».
В этом сезоне 34-летний вратарь провел 31 матч и пропустил 40 голов.
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|5
|44-35
|50
|
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|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
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|14
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|46
|
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|
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|
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|5
|12
|10
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|27
|
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|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
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|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
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ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
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Александр Соболев
Спартак
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|Ж
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Крылья Советов
|25
|1
|4
|
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|3
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