В «Ахмате» рассказали о сроке соглашения с вратарем Шелией

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал «СЭ» о будущем вратаря Георги Шелии в клубе. По данным Transfermarkt, контракт с футболистом рассчитан до конца сезона-2022/23.

«На данный момент у Шелии не истекает контракт с «Ахматом». У него действующее соглашение до конца сезона-2023/24», — сказал Айдамиров «СЭ».

В этом сезоне 34-летний вратарь провел 31 матч и пропустил 40 голов.