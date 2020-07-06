Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о новом главном тренере команды Марко Николиче. Под руководством сербского специалиста «железнодорожники» два матча выиграли, дважды сыграли вничью.

— Как может нравиться команда, которая уже потеряла четыре очка? — цитирует Баринова «Спорт день за днем». — Первый тайм играют еще ничего, а к концу разваливаются. С «Крыльями» повезло. Просто увернулись. Вчера не повезло. Лешка не забил. Но я считаю, что «Локомотив» не заслужил победу.

— Какие-то плоды работы Николича вам уже заметны?

— Сейчас ему трудно что-то предъявить. Сидит какой-то человек. Взмахивает руками. Я пока не вижу его работы.

— Если «Локомотив» попадет в групповой турнир Лиги чемпионов, вы будете рады этому результату?

— Конечно! Ребята ведь работают. Я за них болею. Еще в этом результате будет большая заслуга Семина. Если «Локомотив» не попадет... При таком графике и таком везении... У «Ростова» просто забрали три очка, «Краснодар» вышел непонятно какой после пропущенных игр и тоже теряет очки. А теперь вспомните заявление руководства «Локомотива»: команда попадет в пятерку, и мы будем удовлетворены. Как с такой позицией можно выходить играть?

Еще скажите: «Вот, если останемся в премьер-лиге, тогда это удовлетворительная работа». Я тут прочитал ответ Кикнадзе. Он сказал: «Не надо в 70 лет будить зверя. Пусть он спокойно спит». Вы знаете, есть люди, у которых зверь и в 20 лет не просыпается, а в 25 засыпает уже навсегда. А в Семине есть зверь. Я считаю, что так обходиться с отечественным тренером — это неразумно, непатриотично. У нас президент спрашивает мнение народа, а этим людям плевать на народ .