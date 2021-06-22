Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Бувач — о трансфере Лаксальта: «Хотим создать конкуренцию на всех позициях»

19:53
Диего Лаксальт. Фото ФК «Динамо».
Диего Лаксальт. Фото ФК «Динамо».
Теги:

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал подписание контракта с 28-летним уругвайским защитником Диего Лаксальтом.

«Диего обладает хорошим опытом игры на самом высоком уровне. Этот футболист однозначно поможет нам. Он обладает бойцовским характером, всегда сконцентрирован, хорошо оснащён технически и отлично действует тактически. Лаксальт — классический левый защитник. Мы хотим, чтобы на все позиции в команде у нас было по два футболиста, была конкуренция. К сожалению, в минувшем сезоне травма Скопинцева вынудила тренерский штаб использовать на его позиции правшу. Теперь такой проблемы не будет», — цитирует Бувача сайт «Динамо».

Соглашение 28-летнего уругвайского футболиста с бело-голубыми рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/zelko-buvac-xotim-sozdat-konkurenciyu-na-vsex-poziciyax-v-komande

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Хорватия — Шотландия: прогноз Дмитрия Хомухи на матч Евро-2020
Матч Россия — Дания не доигран. Новый скандал на Евро!
Евро-2020: итоговая таблица группы России
Чехия — Англия: прогноз Рината Билялетдинова на матч Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы