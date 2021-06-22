Бувач — о трансфере Лаксальта: «Хотим создать конкуренцию на всех позициях»
Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал подписание контракта с 28-летним уругвайским защитником Диего Лаксальтом.
«Диего обладает хорошим опытом игры на самом высоком уровне. Этот футболист однозначно поможет нам. Он обладает бойцовским характером, всегда сконцентрирован, хорошо оснащён технически и отлично действует тактически. Лаксальт — классический левый защитник. Мы хотим, чтобы на все позиции в команде у нас было по два футболиста, была конкуренция. К сожалению, в минувшем сезоне травма Скопинцева вынудила тренерский штаб использовать на его позиции правшу. Теперь такой проблемы не будет», — цитирует Бувача сайт «Динамо».
Соглашение 28-летнего уругвайского футболиста с бело-голубыми рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон.
Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/zelko-buvac-xotim-sozdat-konkurenciyu-na-vsex-poziciyax-v-komande
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