Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал подписание контракта с 28-летним уругвайским защитником Диего Лаксальтом.

«Диего обладает хорошим опытом игры на самом высоком уровне. Этот футболист однозначно поможет нам. Он обладает бойцовским характером, всегда сконцентрирован, хорошо оснащён технически и отлично действует тактически. Лаксальт — классический левый защитник. Мы хотим, чтобы на все позиции в команде у нас было по два футболиста, была конкуренция. К сожалению, в минувшем сезоне травма Скопинцева вынудила тренерский штаб использовать на его позиции правшу. Теперь такой проблемы не будет», — цитирует Бувача сайт «Динамо».

Соглашение 28-летнего уругвайского футболиста с бело-голубыми рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон.