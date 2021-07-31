Шварц: «У нас нет никаких вопросов к Шунину»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил качество газона перед матчем 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».
«Конечно, на искусственном поле есть свои особенности. Но последние тренировки мы проводили именно на таком покрытие. Так что все будет нормально
Антон Шунин является нашим капитаном. У нас нет никаких вопросов к нему. Если говорить о возрасте, то я бы не стал брать это во внимание», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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