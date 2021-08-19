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Шварц рассказал об адаптации Макарова в «Динамо»

13:16
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о полузащитнике Денисе Макарове.

«Макарову требуется время, чтобы полностью адаптироваться и почувствовать наш стиль игры, понять наши требования. В игре против «Ахмата» у него было много моментов, когда он шел в обводку. Может быть, не все они заканчивались успешно. Нужно терпение для того, чтобы игрок начал себя комфортно чувствовать. Для нас важно вывести его на уровень, который бы соответствовал команде», — сказал Шварц.

23-летний полузащитник перешел в «Динамо» из «Рубина» 6 августа.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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