Шварц рассказал об адаптации Макарова в «Динамо»
13:16
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о полузащитнике Денисе Макарове.
«Макарову требуется время, чтобы полностью адаптироваться и почувствовать наш стиль игры, понять наши требования. В игре против «Ахмата» у него было много моментов, когда он шел в обводку. Может быть, не все они заканчивались успешно. Нужно терпение для того, чтобы игрок начал себя комфортно чувствовать. Для нас важно вывести его на уровень, который бы соответствовал команде», — сказал Шварц.
23-летний полузащитник перешел в «Динамо» из «Рубина» 6 августа.
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