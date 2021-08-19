На матче ЦСКА — «Ахмат» смогут присутствовать до 3 тысяч зрителей
13:09
На матче 5-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Ахмат» смогут присутствовать до 3 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба московскому клуба.
В заявлении сообщается, что посетить игру смогут владельцы сезонных абонементов, получившие на свой электронный адрес, указанный при покупке, соответствующее письмо.
Также при наличии QR-кода встречу смогут посетить болельщики с инвалидностью и владельцы абонементов в детский сектор 202. Проход в детский сектор будет доступен только родителям с детьми.
Матч ЦСКА — «Ахмат» состоится 21 августа в Москве. Начало — 18:00 по московскому времени.
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