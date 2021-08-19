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На матче ЦСКА — «Ахмат» смогут присутствовать до 3 тысяч зрителей

13:09
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На матче 5-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Ахмат» смогут присутствовать до 3 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба московскому клуба.

В заявлении сообщается, что посетить игру смогут владельцы сезонных абонементов, получившие на свой электронный адрес, указанный при покупке, соответствующее письмо.

Также при наличии QR-кода встречу смогут посетить болельщики с инвалидностью и владельцы абонементов в детский сектор 202. Проход в детский сектор будет доступен только родителям с детьми.

Матч ЦСКА — «Ахмат» состоится 21 августа в Москве. Начало — 18:00 по московскому времени.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 5-й тур: «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр