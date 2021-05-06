Шварц: «Локомотив» сейчас не в эмоциональной яме"

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о подготовке к матчу 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«Крыховяк очень важен для «Локомотива», он создает много моментов. Считаю, что «Локомотив» сможет заменить его, имея качественных игроков на скамейке, — отметил Шварц. — Даже если Крыховяк не выйдет, у них есть качественная замена. В обороне команде тоже очень стабильна, она хорошо защищается во главе с Чорлукой.

Мне сложно оценить эмоциональное состояние «Локомотива» после поражения от «Зенита». К примеру, Чорлука — опытный игрок, который может пережить подобное. И таких игроков много в их составе. Считаю, что «Локомотив» сейчас не в эмоциональной яме, поэтому нам важно показать свой футбол.

Мы посмотрели игру «Локомотив» — «Зенит». Московская команда проиграла крупно, безусловно, но у «Зенита» высококлассное нападение. Мы также посмотрели предыдущие матчи «Локомотива», из которых сделали много выводов. Например, они хорошо справляются в обороне, плюс у них очень качественный переход из обороны в атаку.

Я знаю, что в течение 5 лет «Арена Химки» была домашней для «Динамо». Но я не думаю, что это будет для нас преимуществом. Нам важно показать свой футбол".

(Артем Бухаев)