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Шварц: «Рады, что «Тамбов» сможет доиграть сезон»

13:23
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о подготовке к матчу 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова». Встреча пройдет в Москве 7 марта и начнется в 16:30 мск.

— Могли бы вы себе представить, что ситуация как с «Тамбовом» может случится в Германии, и лига будет выделять деньги на ее существование?

— Не знаю все финансовые проблемы «Тамбова», это не моя головная боль. Мы готовимся к матчу и понимаем, что нас ждет серьезный соперник. Рады, что они смогут доиграть сезон.

— Евгеньев и Фомин на желтых карточках. Это повлияет на состав?

— Смотрим на тех игроков, которые смогут проявить лучшие качества. Мы не смотрим на количество карточек. Неделя нас ждет короткая, мы играем с «Тамбовом», а потом готовимся к игре со «Спартаком».

(Данил Алешин)

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