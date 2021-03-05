Шварц: «Рады, что «Тамбов» сможет доиграть сезон»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о подготовке к матчу 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова». Встреча пройдет в Москве 7 марта и начнется в 16:30 мск.

— Могли бы вы себе представить, что ситуация как с «Тамбовом» может случится в Германии, и лига будет выделять деньги на ее существование?

— Не знаю все финансовые проблемы «Тамбова», это не моя головная боль. Мы готовимся к матчу и понимаем, что нас ждет серьезный соперник. Рады, что они смогут доиграть сезон.

— Евгеньев и Фомин на желтых карточках. Это повлияет на состав?

— Смотрим на тех игроков, которые смогут проявить лучшие качества. Мы не смотрим на количество карточек. Неделя нас ждет короткая, мы играем с «Тамбовом», а потом готовимся к игре со «Спартаком».

(Данил Алешин)