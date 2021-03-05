Шварц заявил, что у «Динамо» нет никакой недооценки «Тамбова»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о подготовке к матчу 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова». Встреча пройдет в Москве 7 марта и начнется в 16:30 мск.

«В нашем цикле с «Тамбовом» мы полностью готовы. Никакой недооценки соперника нет, команда полностью будет готова. «Тамбов» полностью обновился с зимней паузы. Мы будем отталкиваться от своих идей.

Мы понимаем, что нас ждет сложная игра. Каждый хочет заработать 3 очка, но мы понимаем, что будем фавориты. Тем не менее мы должны быть сконцентрированы и те принципы игры, которые мы пропагандируем — мы должны продемонстрирвать. Также нам интересно посмотреть как наша команда справиться в игре первым номером. У нас будет большой процент владения мячом, посмотрим, что из этого выйдет».

(Данил Алешин)