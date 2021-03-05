Шварц рассказал о форме Комличенко перед матчем с «Тамбовом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии игроков перед матчем 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова». Встреча пройдет в Москве 7 марта и начнется в 16:30 мск.

— Вы говорили, что, возможно, сходите на хоккей. Получится сходить на какой-то из матчей хоккейного «Динамо»?

— Хотел бы поздравить хоккейное «Динамо», что они вышли в стадию плей-офф, но я сконцентрирован на наших играх. Я уже был один раз на хоккее — это увлекательная игра. Если будет еще возможность, то я посещу еще игру «Динамо».

— Почему решили попробовать поставить Захаряна справа, а не поставить туда Шиманьского?

— Наши игроки в полузащите все находятся в хорошей форме. Приплюсовал бы туда также Шарля Каборе. У меня не было мысли менять что-то в центре поля.

Даниил Лесовой в последнее время хорошо играет не только в защите, но и в атаке. Он хорошо сыграл в игре против «Спартака». Нужно работать ему над тем, в каких участках поля отдать передачу или идти в дриблинг. Мы им довольны.

— Нет ли ощущения, что Комличенко психологические проблемы из-за отсутствия забитых мячей?

— У Комличенко была легкая травма, он выпал на 10-14 дней. Форма у него была не оптимальная, и на зимних сборах выпадал из-за повреждения. Этим можно объяснить этот вопрос. Но он вышел на замену в игре с «Ахматом», и создавал какие-то моменты. Все может прийти на тренировках.

(Данил Алешин)