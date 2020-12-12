Шварц прокомментировал назначение пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о поражении от «Зенита» в матче 18-го тура РПЛ (1:3).

— Мы хорошо вошли в игру. Первые 10-15 минут сыграли хорошо, могли забить, — сказал Шварц. — После этого пропустили, и за короткое время «Зениту» удалось забить второй мяч. Мы не очень хорошо переходили из обороны в атаку и обратно, допускали ошибки. Во втором тайме хорошо начали, удалось забить ответный мяч, могли сравнять счет. Была вязкая игра, но в концовке мы пропустил третий мяч. Мы расстроены. У нас были хорошие моменты, но против такого соперника с игроками высокого класса играть достаточно сложно.

— На ваш взгляд, был ли пенальти в ворота «Динамо»?

— Я не видел момент, поэтому не могу что-то по этому поводу сказать.

(Гоша Чернов)