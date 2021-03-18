Дубль Тюкавина принес «Динамо» волевую победу над «Краснодаром»

«Динамо» 18 марта в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ на выезде обыграло «Краснодар» (3:2).

Хозяева быстро вышли вперед на 11-й минуте встречи после ошибки Шунина и добивания Вилена в пустые ворота. Уже через семь минут хозяева остались в меньшинстве после двух предупреждений Кайо.

В начале второго тайма классный удар из пределов штрафной удался Юрию Газинскому, и хозяева повели 2:0. Сократил преимущество «быков» в счете Даниил Фомин, забивший из-за пределов штрафной в ворота бывшего клуба. А далее на 66-й и на 80-й минутах Константин Тюкавин принес бело-голубым победу.

После выездного успеха команда Сандро Шварца вышла на пятое место в турнирной таблице с 39 очками, «Краснодар» остался девятым — 34 очка.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

23-й тур

«Краснодар» — «Динамо» — 2:3 (1:0)

Голы: Вилена, 11 (1:0). Газинский, 51 (2:0). Фомин, 58 (2:1). Тюкавин, 66 (2:2). Тюкавин, 80 (2:3).

«Краснодар»: Бабурин, Смольников, Чернов, Сорокин, Ионов, Газинский (Уткин, 71), Кабелла (Литвинов, 21), Классон (Сулейманов, 71), Вилена (Олссон, 62), Вандерсон Масиэл, Кайо.

«Динамо»: Шунин, Ордец, Варела (Комличенко, 65), Скопинцев (Тюкавин, 55), Евгеньев, Фомин, Грулев (Нжи, 65), Моро, Шиманьски, Захарян, Лесовой (Паршивлюк, 81).

Предупреждения: Кайо, 8. Грулев, 12. Варела, 28. Классон, 33. Фомин, 51. Сорокин, 75. Вандерсон Масиэл, 90+3.

Удаление: Кайо, 18.

Судьи: Казарцев. Милюченко (оба — Санкт-Петербург), Болотенков (Москва).

ВАР: Турбин (Дмитров). Петросян (Бронницы).

18 марта. Краснодар. Стадион «Краснодар».