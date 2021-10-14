Шварц: «Под игру со «Спартаком» мы рассматриваем разные варианты»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о плане игры своей команды на матч 11-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком».

«Динамо» одинаково разыгрывает угловые? У нас есть разные варианты при выборе угловых. В нашем арсенале мы используем разные комбинации, то же самое касается и штрафных.

Под игру со «Спартаком» мы рассматриваем разные варианты. Если Макаров примет участие в игре, то будем играть так, как есть. В то же время мы рассматриваем другие тактические построения. Итоговое решение мы примем завтра. Думаю, что «Спартак» сыграет в три центральных защитника.

Почему команда хорошо играет с лидерами, а проигрывает командам из нижней части турнирной таблицы? Это те этапы в пути развития, которые команда должна пройти. Это футбол. «Крылья» и «Ахмат» хорошо обороняются. Случаются матчи, когда нам не всегда удается в течение всей игры показывать свой футбол. Но для нас важно все время не терять концентрации и играть в свою игру. В противовес этим встречами можно вспомнить игры против «Урала» и «Уфы». Там мы доминировали, успешно взламывали оборону», — сказал Шварц.