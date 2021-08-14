Шварц похвалил Карапузова за матч против «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц отметил игру полузащитника «Ахмата» Владислава Карапузова, права на которого принадлежат московскому клубу.

В матче 4-го тура Тинькофф РПЛ Карапузов стал соавтором решающего гола в ворота бело-голубых (2:1).

— Владислав Карапузов признан лучшим игроком матча. Не жалеете, что отдали его в аренду?

— Ничего страшного, это футбол. Так часто бывает, что бывшие игроки или игроки в аренде хорошо проявляют себя в подобных матчах. Сегодня как раз был такой случай, — цитирует Шварца сайт «Динамо».

— Как оцените игру Дениса Макарова, который впервые вышел в стартовом составе?

— Я не хотел бы говорить исключительно о Макарове, а хотел бы сказать о командных действиях. На протяжении матча нам немного не хватало целеустремленности и энергии, которая бы воплощалась в острые моменты. В некоторых ситуациях не хватило хладнокровия при завершении атак.