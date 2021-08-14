Шварц похвалил Карапузова за матч против «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц отметил игру полузащитника «Ахмата» Владислава Карапузова, права на которого принадлежат московскому клубу.
В матче 4-го тура Тинькофф РПЛ Карапузов стал соавтором решающего гола в ворота бело-голубых (2:1).
— Владислав Карапузов признан лучшим игроком матча. Не жалеете, что отдали его в аренду?
— Ничего страшного, это футбол. Так часто бывает, что бывшие игроки или игроки в аренде хорошо проявляют себя в подобных матчах. Сегодня как раз был такой случай, — цитирует Шварца сайт «Динамо».
— Как оцените игру Дениса Макарова, который впервые вышел в стартовом составе?
— Я не хотел бы говорить исключительно о Макарове, а хотел бы сказать о командных действиях. На протяжении матча нам немного не хватало целеустремленности и энергии, которая бы воплощалась в острые моменты. В некоторых ситуациях не хватило хладнокровия при завершении атак.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/sandro-svarc-nam-ne-xvatalo-xladnokroviya-pri-zaversenii-atak
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